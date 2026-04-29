Cierre de legislatura deja proyectos clave en espera

Durante la segunda legislatura del segundo período de sesiones ordinarias, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en tercer debate al menos 39 iniciativas, en medio de una agenda marcada por proyectos de carácter social, económico y administrativo. Sin embargo, el cierre de la legislatura deja proyectos clave por discutir, a la espera de su continuidad en el próximo periodo legislativo.

Una de las iniciativas de ley recientemente aprobadas, impulsada por el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, permitirá devolver recursos económicos adeudados por B/.14.6 millones a educadores de la década de 1970.

Entre las propuestas que también fueron avaladas en el hemiciclo destaca el programa que establece el intercambio voluntario de armas de fuego por alimentos, la norma que permite sustituir bebidas azucaradas por agua en combos de comidas rápidas, así como medidas orientadas a la prevención y control de la ludopatía, entre otras iniciativas.

También, durante esta legislatura se respaldó la creación de nuevos festivales y patronatos.

Por insistencia

El Proyecto de Ley 11, objetado en un inicio por el Órgano Ejecutivo, que establece un proceso ordenado de transición en comunas y municipios, considerado un avance en materia de transparencia dentro de estas estructuras, fue aprobado por insistencia por los diputados.

Un escenario similar se registró con el proyecto que crea el Patronato del Festival Nacional del Toro Guapo de Antón, el cual recibió ajustes para garantizar su viabilidad. Finalmente, ambas iniciativas fueron sancionadas por el presidente José Raúl Mulino.

Otra propuesta, previamente objetada y aprobada nuevamente por la Asamblea, es la que establece horarios extendidos en los centros de salud en la República de Panamá. Actualmente, se mantiene a la espera de sanción o posible veto por parte del Órgano Ejecutivo.