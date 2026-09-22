La revolución de los “podcats”

Con la aparición del “streaming”, la radio tradicional y el periodismo, que tenía el monopolio de las entrevistas, encontró un competidor. El fenómeno se hizo fuerte en Estados Unidos. Fue en el año 2000 cuando los primeros podcasts se presentaron en internet. En Panamá, este formato de entrevistas se ha vuelto popular entre periodistas, políticos, exfuncionarios y figuras del arte y la farándula, siendo Spotyfi, YouTube, Amazon, Apple, las plataformas de difusión más usadas en el país. Son una revolución de la tecnología.