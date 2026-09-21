Chiriquí y Bocas del Toro lideran cultivo de plátano

Y.CALLES | La producción nacional de plátano alcanzó los 2,938,214 quintales al año, según datos del cierre agrícola 2025-2026 de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La cifra representa una disminución respecto al cierre anterior, cuando se registraron 3,020,361 quintales. En comparación interanual, la producción se redujo en 3,734 toneladas y la superficie cosechada en 91 hectáreas.

Actualmente hay 5,677 productores de plátano a nivel nacional. Por provincia, Bocas del Toro lidera la oferta con 1,023,960 quintales, seguido de Chiriquí con 1,001,470 quintales y Darién con 564,000 quintales, concentrando el mayor porcentaje del rubro.

De acuerdo con el MIDA, este cultivo ha generado un impacto importante en la economía durante los últimos cinco años, con 467.9 millones de balboas, producto de las superficies sembradas cada año. Solo el año pasado aportó 89.5 millones de balboas en requerimientos de bienes y servicios agropecuarios, producto de las 10,188 hectáreas sembradas y el valor del costo de producción.