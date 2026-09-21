Suman una veintena de nuevas fuerzas políticas rumbo a 2029

El mapa político panameño podría sumar nuevas organizaciones de cara a las elecciones generales de 2029. Actualmente, el Tribunal Electoral registra cinco partidos políticos en formación y 10 grupos de ciudadanos solicitando constituirse como partidos políticos en formación.

Entre los partidos políticos en formación figuran el Partido Nacional Humanitario (PNH), Grupo Acción Ciudadana Independiente (ACI), Movimiento Radix, Partido Transformación Nacional (TN) y Partido Auténtico Nacional (PANA).

Mientras que en el grupo de ciudadanos que solicitan constituirse como partido político en formación aparecen Proyecto Panamá (PROPAN), Partido Reconstrucción Ciudadana (PRC), Proyecto Ciudadano Nuevo Horizonte, Partido Visión Democrática (PVD), Unidos para la Nueva Era (UNE), Compromiso Renovación con Ética y Oportunidades (CREO), Nuevas Ideas Visión Independiente Revolucionario Auténtico (NIVIRA), Movimiento Panamá Renace (MOPARE), Fuerza Renovadora y Fuerza Ciudadana.

La subsecretaria general de Partidos Políticos, Elizabeth de Puy, explicó que para ser considerado partido en formación se debe presentar un memorial, un mínimo de 500 firmas de iniciadores, con un porcentaje correspondiente por provincias y comarcas, además de los estatutos, logo, símbolos y otros documentos.

Estos requisitos son revisados por el Tribunal Electoral y, una vez aprobados, se emite una resolución que permite iniciar oficialmente la recolección de las rúbricas necesarias para continuar con el proceso de formación.