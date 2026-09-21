$!Más de 5 siglos de presencia judía

La presencia judía en Panamá se extiende por cinco siglos y aún guarda historias familiares por descubrir. Así lo plantea el escritor e investigador Elyjah Byrzdett en su obra Panamá Judía, donde reconstruye linajes sefardíes, asquenazíes, judeoconversos y criptojudíos vinculados con el istmo.

Uno de los principales retos, explica, fue rastrear a quienes ocultaron su origen durante la época colonial. “No podemos buscar a una persona esperando encontrar en un documento la palabra ‘judío’ al lado de su nombre. Precisamente ocurría lo contrario”, señala Byrzdett. Para ello fue necesario cruzar genealogías, expedientes inquisitoriales y archivos históricos. El investigador también destaca el interés que despiertan los apellidos. Sin embargo, advierte que “un apellido por sí solo no convierte a una persona en descendiente de judíos o anusim. Hace falta genealogía y documentación”.

Su investigación sostiene además que la identidad judía y la panameña no son excluyentes. “Ser judío y ser panameño no son identidades que se excluyan entre sí”, afirma, al destacar la participación de miembros de esta comunidad en distintos momentos de la historia nacional.

Panamá Judía amplía una investigación iniciada en 2019 con Criptojudíos en Europa, América y el Istmo de Panamá, siglos XVI-XVII, y busca seguir reconstruyendo una presencia que, cinco siglos después, todavía puede encontrarse en los archivos, las genealogías y los apellidos de Panamá.