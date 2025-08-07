La operación Watchtower en Guadalcanal

Entre el 7 de agosto de 1942 y el 9 de febrero de 1943, los países aliados encabezados por Estados Unidos lanzaron la operación Watchtower <i>en las islas de Guadalcanal. </i>Fue, según los registros históricos, la primera<i> </i>'gran ofensiva' contra las fuerzas de Japón. Los combates por tierra, mar y aire fueron feroces. La llamada 'batalla' o 'campaña' de Guadalcanal enfrentó a unos 60,000 soldados aliados (Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda), contra 36,000 japoneses. La victoria aliada fue estratégica y comenzó a marcar la supremacía aliada en el pacífico.