La desconexión política y social

En 1990, cuando el país se comenzó a recuperar de la crisis económica de finales de los ochenta, la división política del país, el fin del régimen militar y la intervención militar de los Estados Unidos, los panameños hicieron un esfuerzo titánico para cerrar heridas. La nación se movilizó, se reconcilió y estabilizó. Hoy, la pelea es por el progreso social y económico. No será posible si los que deben impartir justicia electoral o justicia penal se abrogan derechos, legislan con resoluciones y decretos, dividen y hieren de muerte la confianza.