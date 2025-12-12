Los jubilados federales del Canal afectados

Y. Ortíz | Al menos 700 miembros de la Asociación de Jubilados del Área Canalera (AJAC) deberán desafiliarse del plan federal de salud del Canal de Panamá, debido a que no cuentan con los recursos para pagarlo, explicó el presidente de la organización, Julio Cisneros.

“Los que tienen mejores jubilaciones se van a quedar porque tienen el recurso para pagar las primas que se aumentaron para el 2026. El que se está saliendo es porque tiene que vivir, porque tiene una jubilación de 900 dólares o menos y tiene que pagar $660; no le queda nada”, explicó Cisneros.

Por el momento, existen 4,300 cotizantes en este programa de jubilación. “Esto está fuera de nuestro control porque fue una disminución en el subsidio que el gobierno (EE.UU.) hacía del 75% y lo bajó al 51%, y nosotros pasamos del 25% al 49% a pagar. Por eso muchos, que tienen bajas jubilaciones, se están desafiliando, y la cifra se encuentra entre los 700 y mil jubilados”, recalcó.