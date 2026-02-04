En la política nadie es completamente puro

La narrativa de los políticos buenos y los políticos malos se repite cada cinco años. Unos a otros se disputan, en la clase política, quién es el adalid de la moralidad. Esa noción que tienen algunos, precisamente, políticos del panameño bueno y el panameño malo, se repite cada cinco años y es esgrimida con mucha fuerza por los partidos opositores y los nuevos movimientos, entre ellos Vamos. La expulsión del diputado Carlos Saldaña nos introduce en ese debate. ¿Quién es bueno o malo? ¿Quién es puro? ¿Se cumple el axioma que los puros no existen y a los puros se los fuman?