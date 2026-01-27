El análisis equivocado sobre Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump es, sin lugar a duda, un personaje disruptivo. En su segundo periodo ha recibido toda clase de calificativos, inclusive el de loco. Y es todo lo contrario.

El mandatario norteamericano está apelando, y es claro que tiene un plan muy bien elaborado, que contempla el fortalecimiento de Estados Unidos como la primera potencia del mundo, la recuperación de alianzas políticas, ideológicas y militares, terminar con guerras recientes, combatir al narcotráfico, sus líderes y cárteles, sin importar de dónde venga y equilibrar la balanza comercial con otras potencias y aliados, desfavorable para su país.