Bendicen imágenes de la Última Cena para la procesión de Semana Santa

La Arquidiócesis de Panamá realizó la bendición del conjunto escultórico de la Última Cena que formará parte de las procesiones de Semana Santa en el Casco Antiguo. La ceremonia fue presidida por el arzobispo José Domingo Ulloa Mendieta durante la misa del IV Domingo de Cuaresma en la Catedral Basílica Santa María la Antigua.

Durante la celebración, el arzobispo explicó que la obra representa uno de los momentos más significativos de la tradición cristiana: la institución de la Eucaristía, escena en la que Jesús comparte la última cena con sus discípulos.

El conjunto escultórico fue elaborado por el escultor español Jorge Domínguez Conde, originario de Córdoba, Andalucía. Según destacó Ulloa, esta es la tercera obra que el artista realiza para Panamá, luego de haber creado también las imágenes de Jesús Nazareno y del Cristo Yacente utilizadas en celebraciones religiosas del país.

La escultura presenta a Jesús en el centro de la escena, de pie y con vestiduras blancas, mientras los apóstoles dirigen su atención hacia él en el momento de la última cena. En contraste, la figura de Judas aparece de espaldas, simbolizando el rechazo al amor de Dios.

El arzobispo también resaltó algunos detalles simbólicos de la obra, como las sandalias inspiradas en la época de Jesús que llevan los apóstoles, mientras que Cristo aparece descalzo como signo de humildad. Además, la ornamentación incluye símbolos eucarísticos y la figura del pelícano alimentando a sus crías, una antigua representación cristiana del sacrificio de Cristo.

Ulloa explicó que estas imágenes forman parte de la tradición catequética de la Iglesia, ya que buscan ayudar a los fieles a contemplar y comprender los misterios de la fe.

Se espera que el conjunto escultórico recorra las calles del Casco Antiguo durante la procesión del Jueves Santo, como parte de las actividades religiosas de la Semana Santa en la ciudad. Según el arzobispo, más que una expresión cultural o artística, la procesión representa un anuncio del Evangelio que se comparte con la comunidad.