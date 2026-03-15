Cámara de Comercio destaca dinamismo empresarial en plataforma de ferias

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) resaltó la capacidad del país para convocar al mundo empresarial tras la realización de ferias internacionales que reunieron a empresas, inversionistas y compradores de distintos sectores.

Según la organización, eventos como Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional Panamá confirmaron nuevamente el papel del país como un punto estratégico para el comercio y los negocios internacionales.

“Panamá volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: reunir al mundo en este pequeño gran país”, expresó Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio.

Durante la semana de exposiciones, el país se convirtió en un espacio de encuentro donde delegaciones internacionales, empresas y líderes empresariales exploraron oportunidades, construyeron alianzas y abrieron nuevas rutas de cooperación.

Arias explicó que el crecimiento de estas ferias refleja la evolución de Panamá como uno de los centros logísticos más relevantes de la región, gracias a su conectividad marítima, aérea y comercial que vincula a América con el resto del mundo.

El dirigente empresarial destacó que estas exposiciones no solo funcionan como vitrinas comerciales, sino también como plataformas que fortalecen el posicionamiento internacional del país en áreas como comercio, logística, turismo, tecnología y energía.

“Cada edición demuestra que Panamá tiene la capacidad de organizar encuentros empresariales de alcance global y generar espacios donde el diálogo entre sectores productivos se convierte en motor de desarrollo”, señaló.

El presidente también indicó que este logro es resultado del trabajo conjunto entre el sector privado, instituciones públicas, aliados internacionales y el talento de miles de panameños que participan en la organización de estos eventos.

Finalmente, la Cámara de Comercio reiteró su compromiso de continuar impulsando iniciativas que proyecten a Panamá como un país abierto al comercio, la inversión y las oportunidades en el escenario global.