Teletón 20-30 Chiriquí supera meta y recauda más de B/.505 mil

La Teletón 20-30 Chiriquí logró recaudar B/.505,195.90 durante su más reciente jornada solidaria, superando la meta propuesta gracias al respaldo de voluntarios, donantes, patrocinadores y ciudadanos que se sumaron a la causa.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales del evento, donde los organizadores agradecieron el apoyo de la población chiricana y de quienes contribuyeron para alcanzar el objetivo de recaudación.

De acuerdo con los organizadores, los fondos obtenidos permitirán avanzar en la remodelación de la Sala de Quemados del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, un proyecto que busca mejorar la atención y las condiciones de los pacientes que requieren este tipo de tratamiento especializado.

“Hoy demostramos nuevamente que cuando el país se une por una causa justa, no hay meta imposible”, destacaron en el mensaje de agradecimiento compartido tras conocerse el monto final de la jornada.

La actividad reunió durante varias horas a artistas, voluntarios y organizaciones que se sumaron a la iniciativa solidaria, reafirmando el compromiso de la comunidad con los proyectos de salud que benefician a la niñez y a las familias de la región.