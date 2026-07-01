Punto de vista

Cuando comunicar viene con silencios

Cuando comunicar viene con silencios
James Aparicio
01 de julio de 2026

Con el aterrizaje de las redes sociales, lo que se conoce como relaciones públicas, comunicación corporativa o información política o gubernamental pasaron, en un gran número de casos, a otra vida. El principio clásico de un comunicador debe ser el contacto y también la sociabilidad. Parece que es un estilo que privilegia las relaciones a distancia, le tiene alergia a la comunicación visual y cree que el uso del “WhatsApp” es más que suficiente. Este proceso de informar con eficiencia viene limitado con pasividad y a veces es sorda y muda.

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