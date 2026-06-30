Las oportunidades de estudios en tecnología

La formación de panameños para los retos tecnológicos es el objetivo de las becas que ofrecen instancias como el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) mediante acuerdos o colaboraciones con universidades, entidades internacionales y embajadas, gestionadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la actualidad, se cuenta con oportunidades internacionales publicadas en la web del IFARHU; sin embargo, es la Cancillería que gestiona este tipo de programas, explicó el departamento de prensa del IFARHU.

Actualmente, está abierto el periodo de inscripción para un diplomado internacional en ciberseguridad, ofrecido por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo. IFARHU abrió, en lo que va del año, la beca de pregrado de excelencia nacional en CTI y el Doctorado de Investigación científica y tecnológica 2026.

Además, se impulsa la iniciativa Talent Up Panamá, de la Universidad Tecnólogica, el Banco Interamericano de Desarrollo y Google Cloud; la cual pondrá a disposición 10 mil becas, así como el Programa de Becas IFARHU–SENACYT.