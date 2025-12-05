$!Evidencian las oportunidades en Taiwán pese ausencia diplomática

Aunque la delegación de 9 diputados no firmó convenios, acuerdos, ni ningún otro instrumento legal, los parlamentarios revelaron que el viaje a Taiwán dejó sobre la mesa un abanico de posibilidades económicas y tecnológicas.

La diputada Yamireliz Chong explicó que “trajimos iniciativas que puedan funcionar para Panamá. Como diputados tenemos que pensar en el bienestar de todos los panameños”. Agregó que observó un modelo del cual “se pueden replicar y tropicalizar en Panamá”, mencionando el área de semiconductores como una industria en la que Panamá, por su posición geográfica, “puede incursionar perfectamente”.

El diputado Jhonathan Vega aclaró que durante la visita no se firmaron compromisos formales. “Nosotros no tenemos esa facultad para firmar ningún tipo de acuerdo. Cancillería, con el Órgano Ejecutivo, son los idóneos para ver este tema”, indicó. Sobre la relación comercial entre ambos territorios, sostuvo “que no mantenemos relaciones diplomáticas con Taiwán, pero comerciales sí”. El diputado Ronald de Gracia subrayó que sostuvo una reunión con el gerente general de Evergreen, a quien presentó la oportunidad de inversión en un nuevo puerto en el Pacífico panameño. Señaló que planteó mirar hacia “la región sur del país, en la península de Azuero, provincia de Los Santos, Puerto de Mensabé en Las Tablas”, destacando que históricamente las inversiones “se quedan entre Panamá y Colón únicamente”.

El diputado Betserai Richards enfatizó que la Cancillería de Panamá será la responsable de “solidarizar estas alianzas y avanzar hacia lazos con países democráticos como Taiwán”.