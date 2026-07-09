$!Continúa la puja por el control de las comisiones permanentes en la Asamblea

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) fue el primero en dar a conocer que busca presidir al menos seis comisiones, entre ellas Presupuesto, Gobierno, Asuntos Agropecuarios y Salud. En tanto, el jefe de bancada de Cambio Democrático (CD), Didiano Pinilla, indicó que aspira a mantener la presidencia de la Comisión de Presupuesto con el diputado Eduardo Vásquez, así como a ocupar puestos en las directivas de la mayoría de las comisiones.

Por su parte, el jefe del Partido Panameñista, José Luis Varela, señaló que, al no formar parte de la mayoría legislativa, no exigirá presidencias, aunque evaluará cualquier propuesta.

En tanto, Jorge Bloise, de Vamos, sostuvo que están en conversaciones con los ocho jefes de bancada. En Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho expresó que solamente espera ser reelecto presidente de la Comisión de Gobierno; en caso de no serlo, no formará parte de la citada comisión.

Mientras tanto, MOCA pidió respetar la representación proporcional y acelerar la instalación de estos grupos de trabajo, y el diputado independiente Neftalí Zamora manifestó que aspira a integrar la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos.