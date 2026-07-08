Rubén Blades presenta: Supermambo, el primer cómic de salsa y nuevo álbum

Supermambo, el primer cómic de salsa, presenta hoy su álbum completo, respaldado por Rubén Blades y creado por Felipe Fournier, Jeremy Bosch y Edgardo Miranda-Rodríguez.

Ruben Blades es el ícono de la salsa y la cultura latinoamericana, mientras que Fournier es el vibrafonista y productor ganador del Latin Grammy, Boch es cantante y productor ganador del Grammy y el artista ganador del Emmy Edgardo Miranda-Rodríguez.

Este disco, que llega acompañado de un cómic bilingüe, convierte en música la historia del primer superhéroe afrolatino del Bronx: un trabajador de bodega que de noche recorre las calles de Nueva York para sanar con el poder del ritmo y el baile a los espíritus cansados que encuentra a su paso.

Pocas veces un proyecto musical llega avalado por una figura cuya trayectoria no requiere presentación; Rubén Blades, quien lleva décadas coleccionando cómics, encuentra en esa doble pasión la autoridad singular que define a Supermambo.

El proyecto no es la banda sonora de un cómic, ni un cómic inspirado en una canción.

Blades afirma en el prólogo del cómic: “Cuando la representación real de la diversidad cultural está ausente, emergen las exclusiones, los estereotipos se arraigan y, peor aún, ocurre el borrado. De ahí la importancia de crear personajes que permitan a la sociedad y a sus miembros, jóvenes y mayores, reconocerse a sí mismos, sentir orgullo de sus raíces y entender que no somos una minoría aislada, sino parte de un proyecto universal”.

Agregó: “Supermambo nace de esa comprensión. Su superpoder, como todos los superpoderes, proyecta no solo fuerza o velocidad, sino el poder real y la posibilidad del arte como medio: traer alegría a la gente y reconectarnos con nuestras raíces, creando al mismo tiempo un terreno común”.

El camino hacia este lanzamiento empezó en marzo pasado, con tres lanzamientos que permitieron construir tensión narrativa con la misma lógica con la que un cómic entrega sus páginas.

El sencillo homónimo Supermambo (marzo) estableció el tono musical; Olvida las penas (abril) abrió la historia junto al primer interludio narrado por Blades; y Doctor Sinclave (mayo) presentó al villano. La respuesta no se hizo esperar y el proyecto ha encontrado a su público tanto en la comunidad salsera como en los amantes del cómic, dos mundos que comparten la capacidad de contar historias poderosas.

Supermambo incluye colaboraciones de Shae Fiol, cofundadora del Mariachi Flor de Toloache, el primer mariachi femenino en Nueva York y ganadoras del Latin Grammy 2017, y del pianista Oscar Hernández (fundador y director de la Spanish Harlem Orchestra, múltiple ganador del premio Grammy), además de los interludios narrados por Rubén Blades entretejidos a lo largo de la historia como los globos de texto que en el cómic le dan voz a los personajes.

A eso se suma el arte de Edgardo Miranda-Rodríguez, creador de La Borinqueña y ganador del Emmy 2025, con créditos de músicos incluidos en cada ilustración, como en los grandes álbumes de salsa de los años setenta, cuando la portada era tan importante como el disco.

El respaldo al proyecto trasciende la comunidad musical. El actor, escritor y activista cultural John Leguizamo escribió el liner note del cómic con las siguientes palabras: “Supermambo propone una experiencia única en el mundo del cómic. El arte, la música y una historia narrada por Rubén Blades cobran vida, revelando al mundo que la cultura latina es nuestro superpoder”.

El lanzamiento del álbum completo cierra un ciclo que ya incluyó una presentación en vivo en Terraza 7, en el distrito de Queens, Nueva York, y el video oficial de Olvida las penas.

El próximo 7 de agosto, el proyecto tendrá firma de cómics y un listening party en Forbidden Planet, librería especializada en Union Square, Manhattan; y el 8 de agosto, un concierto en el Teatro Pregones, de El Bronx, la casa del superhéroe.