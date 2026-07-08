Economía

Presidente Mulino sanciona la Ley que regula la exportación de reciclaje en Panamá

Presidente Mulino sanciona la Ley que regula la exportación de reciclaje en Panamá
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AFP
08 de julio de 2026

El presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley 542, que regula la actividad de la industria de exportación de reciclaje de materiales ferrosos y no ferrosos.

Esta iniciativa, presentada por el diputado Jamis Acosta en la Asamblea Nacional, tiene como objetivo fortalecer la economía circular, promover el reciclaje responsable y establecer reglas claras para dicho sector.

Además, la norma combate el tráfico ilícito de metales, impulsa la protección del medio ambiente, fomenta la formalización de la actividad y abre nuevas oportunidades para recicladores, cooperativas y microempresas mediante capacitación e incentivos.

“Este logro demuestra que, cuando trabajamos con compromiso y visión de futuro, podemos impulsar leyes que generan desarrollo, protegen nuestros recursos y brindan mayor seguridad jurídica a un sector que aporta al crecimiento sostenible de Panamá”, destacó el diputado en sus redes sociales al conocer la noticia.

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