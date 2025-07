Continúa la pugna por las comisiones

La conformación de las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional no avanza. Las discrepancias se centran en la conformación de la Comisión de Credenciales, cuya dirección se la disputan el diputado de la Coalición Vamos, Augusto Palacios, y la expresidenta de este Órgano del Estado, del partido Realizando Metas, Dana Castañeda.

Según la diputada de la Coalición Vamos, Alexandra Brenes, un voto sería decisivo, por lo que es fundamental la escogencia de los comisionados. “Tuto Palacios, quien es parte de la Coalición Vamos, es la persona que tiene toda la intención de poder presidir Credenciales; sin embargo, del otro lado está la diputada Dana Castañeda. Dependiendo de cómo se conformen los nueve puestos dentro de la Comisión, por quienes estén representando a cada partido, el que tenga cinco votos es el que se lleva la presidencia”, dijo Brenes.

La Comisión de Credenciales, de la Asamblea Nacional, es la encargada de entrevistar y ratificar los nombramientos, entre otras funciones. Recientemente, el presidente José Raúl Mulino anunció que el próximo agosto anunciará la designación de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la Sala Civil y Contencioso Administrativo, además de las tres personas que integrarán la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Ante este escenario, la diputada del Movimiento Otro Camino, Grace Hernández, reiteró el objetivo del bloque opositor de diputados que apoyaron la candidatura del nuevo presidente del Órgano Legislativo, Jorge Herrera, y advirtió que en caso de las comisiones se debe cumplir con los compromisos adquiridos. “Estamos preparados, hicimos una alianza con el objetivo de independizar la Asamblea. Este Órgano no puede, no debe y no tiene que tener injerencia del Ejecutivo; es un Órgano totalmente independiente y ahora toca armar las comisiones y tenemos un grupo de aliados listos para tomar las decisiones siendo independientes, y el que se raje es el que no tenga valores ni principios”, acotó la diputada de la bancada “Seguimos”.

En lo que concuerda con el diputado de Vamos, Jorge Bloise, quien afirmó: “Dadas las reuniones que se sostienen, todo parece indicar que se requerirá unir los esfuerzos nuevamente para lograr las comisiones”.