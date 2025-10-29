Se atribuye al ingeniero Norberto Odebrecht una frase provocadora: 'Yo no corrompí a nadie; esos políticos ya eran delincuentes cuando los conocí'. Más allá de si la dijo o no, encierra una verdad incómoda: <b>nadie corrompe a nadie</b>. La corrupción —a diferencia de los metales o alimentos que se corrompen por naturaleza— nace de decisiones humanas y se multiplica en sistemas que la toleran. La corrupción es un <i><b>virus social</b></i> que convierte la convivencia en 'suciedad': distorsiona los incentivos, encarece los servicios públicos, desmoraliza a los honestos y normaliza lo inaceptable. En sociedades con <b>decencia cívica, moral pública, transparencia</b> y, sobre todo, <b>certeza del castigo</b>, la corrupción no encuentra terreno fértil. Donde esa certeza es débil, la impunidad florece. Y duele admitirlo: a veces <b>eslabones del propio sistema de justicia</b> se suman a la cadena de la corruptela. Sin voluntad política real, el problema se recicla. Un ejemplo reciente: el Procurador General presentó proyectos legislativos para combatir la corrupción que —según se reportó— fueron <b>rechazados en primer debate</b> por bancadas partidarias. No sorprendió a nadie: parecía confirmar que '¿y lo mío?' sigue mandando. Este tipo de episodios nos obligan a pedir <b>fechas y documentos</b>; el escrutinio informado es también un antídoto. Conviene recordarlo: <b>no hay corruptos sin corruptores</b>. Muchos de los grandes escándalos revelan 'transacciones entre empresas y funcionarios'. La captura del Estado no empieza siempre arriba; también <b>desde la base</b> se aprende a doblar reglas: el ciudadano que vende su voto o su conciencia por un favor es tan partícipe como el que lo compra, y hay sindicalistas que confunden la defensa del colectivo con la agenda de sus cúpulas. ¿Hay esperanza? <b>Sí</b>, pero por etapas. <b>A corto plazo</b>: seamos realistas. Persisten políticos que creen que el poder 'les toca' y burocracias que no se conciben como 'servidores públicos'. Sin controles y sanciones 'predecibles', el costo de transgredir sigue siendo bajo. <b>A mediano plazo</b>: <b>quizás</b>. Hay generaciones jóvenes que hablan de principios y reforma. El gran cortafuegos es el 'Gobierno Digital': trámites trazables, licitaciones abiertas por defecto, datos públicos reutilizables, pagos electrónicos y cruces automatizados. A más proceso digital y auditable, menos tentación. Aquí la 'Inteligencia Artificial' puede detectar patrones anómalos en contrataciones y patrimonio, si —y solo si— la ley obliga a usarla y a <b>publicar resultados</b>. <b>A largo plazo</b><i><b>:</b></i><b> sí</b>. Si hoy sembramos Estado digital, educación cívica y cultura de rendición de cuentas, mañana tendremos <b>funcionarios profesionales</b> y ciudadanos que no dependen del favor, sino del 'derecho'. Hay que romper la adicción a la dádiva estatal: el subsidio debe migrar a 'educación y salud de primer mundo', no a clientelas. La historia enseña que se puede avanzar, pero también que <b>cuesta</b>. Panamá está por cumplir 122 años de vida republicana. Es tiempo de que el 'progreso' signifique instituciones que funcionan para todos. Cierro con una precisión y un compromiso. La célebre advertencia de <b>Lord Acton</b> reza: 'El poder corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente'. Para que el poder no corrompa, <b>limitemos el poder</b> con instituciones, datos abiertos y sanciones ciertas. Y para que 'nadie corrompa a nadie', asumamos responsabilidad personal: no pagar, no aceptar, no pedir. ¿Estaré aún en esta vida para ver esa tercera etapa? No lo sé. Lo que sí sé es que empieza <b>hoy</b>, cuando cada quien —gobierno, empresa, sindicato, ciudadano— decide ponerse del lado correcto y deja de esperar que otro lo haga primero. <b>'La corrupción no es destino: es decisión y sistema. Gobierno digital + sanción cierta = menos tentación.'</b>* <b>Comentarista de Opinión.</b>