Madre: figura de amor y sacrificio

El Día de la Madre se celebra en nuestro país el 8 de diciembre que honra la maternidad, el cuidado y la vida. Ese día reconoce el papel de las madres como fuente de amor, protección y guardiana de la continuidad cultural de la sociedad.

En Panamá, coincide con la festividad católica de la Inmaculada Concepción, lo que le da un matiz religioso y espiritual. En otras tradiciones, se vincula con diosas de la fertilidad o con la madre tierra, reforzando la idea de maternidad como principio cósmico. La madre es considerada el núcleo afectivo del hogar, pero también ha sido objeto de debates sobre roles de género y emancipación femenina.

El 8 de diciembre hay toda clase de eventos en agradecimientos, son actos colectivos de gratitud a quienes nos han dado la vida y prodigados sus cuidados, que refuerzan valores de familia y comunidad. También es un día para recordar a las madres ausentes y mantener viva su huella.

La tradición está llena de gestos como son los regalos, almuerzo o cena familiar que simboliza unión y celebración, y no pueden faltar los regalos que van desde flores, utensilios domésticos, ropa, cosméticos, tecnología, joyas y hasta viajes, en resumen, un regalo es un lenguaje silencioso que comunica emociones, valores y vínculos.

No importa tanto el objeto como la intención y el significado que lo acompañan, y a mamá en especial, porque como dice el dicho; “El amor de una madre es la raíz invisible que sostiene todas nuestras ramas, incluso cuando el viento de la vida sopla fuerte.”

* Periodista.