El General y el mango

A mediados del año 1988, en plena convulsión de una ‘guerra fría’ entre el régimen militar del general Manuel Antonio Noriega (de Panamá) y del presidente de los Estados Unidos, George Bush (padre), quien presionaba para destronar al entonces “Hombre fuerte de Panamá”, el ambiente en el país era tenso, y la crisis política se agudizaba.

Durante ese período se desarrollaban análisis estratégicos, por parte del estado mayor de las Fuerzas de Defensas, en un edificio ubicado en la Calzada de Amador, allí funcionaba la contrainteligencia. Se había filtrado la información de una reunión por lo que ese día acudimos varios medios a darle cobertura.

Coincidimos en el lugar con los colegas Dante Dolphi (RPC televisión) Alfonso Zamora (Prensa Alemana DPA) y este servidor por Radio América. Buscábamos unas declaraciones de Noriega. La reunión se desarrolló en horas de la mañana. Esperamos un largo ratos su llegada.

El tiempo pasaba y estuvimos alerta, viendo por donde entraría. En una forma sorpresiva, vemos llegar a un vehículo BMW color celeste conducido por él. Nos ve y saluda. Desciende del vehículo, los escoltas lo acompañan, camina unos pasos en dirección hacia donde nos encontrábamos.

En cuestión de minutos cae un mago maduro, la fruta rueda en el pavimento, el General avanza unos pasos, se agacha y toma el mango, lo mira, muerde un pedazo y saborea el rico fruto. Sigue caminando. Nosotros lo asediamos con preguntas, pero jamás se detuvo, cruzó la calle sin responder las preguntas.

Su objetivo era llegar al edificio de los Marines (tropas de infantería naval) de los Estados Unidos. Actualmente en esos terrenos funciona el Ministerio de Seguridad. Al llegar a la puerta principal, la golpea con el puño de la mano derecha y grita: ¡Aquí estoy carajo para que me detengan, vengan! Continuó así por unos minutos gritando otras cosas. Pero no hubo ninguna reacción de las autoridades de los Marines. Esa noticia fue la del día, y dio la vuelta al mundo.

* El autor es periodista.