$!Senafront: 17 años contra la delincuencia y narcotráfico

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El 20 de agosto del año 2008 se crea el Servicio Nacional de Fronteras, por medio del Decreto Ley n.° 8 del Órgano Ejecutivo, donde especifica que será una institución policial especializada en el ámbito fronterizo, de carácter permanente y también uno de los componentes de las Fuerzas Públicas; con el objetivo de hacerle frente a las organizaciones paramilitares y narcoguerrilleras que se introducían en territorio panameño. El Senafront empieza a funcionar con cerca de 1,900 efectivos e inicia incursiones en la selva de Darién.