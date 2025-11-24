$!Senafront: 17 años contra la delincuencia y narcotráfico

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) cumple 17 años como una de las instituciones más importantes para la defensa y seguridad.

Larry Solís Velásquez, director de la entidad, señaló que el Senafront es “una de las instituciones fundamentales y vitales para la conservación de la soberanía de la nación, todo en función de la seguridad pública”. Subrayó que la entidad mantiene un firme compromiso en la lucha contra la delincuencia, sin dejar de lado las acciones humanitarias que también forman parte esencial de su trabajo.

El comisionado destacó que “el respaldo interinstitucional y la cooperación internacional, son factores que han permitido fortalecer las capacidades operativas, desarrollar nuevas estrategias y perfeccionar a sus unidades especializadas”.

Estructura operativa

En estos 17 años, la estructura operativa del Senafront se ha consolidado en cinco brigadas: Oriental, Caribe, Panamá Este, Occidental y la de Fuerzas Especiales. Estas brigadas integran un total de 18 batallones desplegados estratégicamente en distintos puntos del territorio del país.

La institución también cuenta con unidades especializadas como la unidad de botes especiales, la fuerza de reacción inmediata contra el narcoterrorismo, el grupo de reacción motorizado, entre otros.