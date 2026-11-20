La reestructuración del sistema penitenciario, la atención médica, alimentación adecuada y el cumplimiento de la Ley 55 figuran entre los principales retos que deberá enfrentar el nuevo director de los centros penitenciarios, Fabian Camargo, así lo manifiestan diversos gremios de derechos humanos.

El exdirector de los centros penitenciarios de Colón y La Esmeralda, Pedro Pinzón, manifestó que: “Si antes se decía que las cosas estaban mal, ahora están peor porque las nuevas autoridades no han traído nada, no ha habido solución y no es una cuestión de defender a los privados de libertad, sino que ellos también tienen derechos fundamentales”.

Pinzón consideró que el Ministerio de Gobierno debe revisar la Ley 55, ya que esta normativa constituye una referencia fundamental para la regulación del sistema penitenciario y debe guardar relación con las garantías y los procedimientos penales.

En tanto, Agustín García, director de Voces de Paz Movimiento Unido, señaló que “creo que uno de los principales retos que debe asumir el nuevo director del centro penitenciario es la reestructuración total del sistema penitenciario, porque si vemos, ahorita mismo la Ley 55 no está haciendo totalmente normada ni administrativamente ni en composición dentro, en cuanto a custodios y Policía Nacional se refiere”.

El dirigente destacó que “la atención de salud representa otro de los grandes desafíos, especialmente por la situación de las personas privadas de libertad que padecen enfermedades crónicas y no estarían recibiendo sus medicamentos de manera adecuada”.

García planteó la necesidad de desarrollar giras médicas en los centros penitenciarios para evaluar las condiciones de salud de los internos, identificar los casos que requieren atención prioritaria y garantizar que cada persona reciba los tratamientos correspondientes.

Si embargo, el coordinador nacional de Enfermería y Salud Penitenciaria del Ministerio de Salud (Minsa), Félix Ríos, explicó que “actualmente los centros penitenciarios cuentan con clínicas de atención que disponen de personal médico y de enfermería, además de servicios de odontología y otras prestaciones que se coordinan mediante las regiones de salud”.

Ríos detalló que los equipos realizan atenciones de medicina general, enfermería y odontología, así como jornadas extraordinarias, giras médicas y programaciones especiales, de acuerdo con las necesidades de cada instalación penitenciaria.

En materia de tuberculosis, señaló que existen áreas de aislamiento para pacientes, entre ellas una de las principales ubicadas en el Complejo Penitenciario La Joya, como parte de las medidas destinadas a contribuir al control de posibles brotes y brindar seguimiento a las personas diagnosticadas.

En cuanto al VIH, explicó que el Complejo Penitenciario La Joya cuenta con una clínica destinada a la atención de las personas privadas de libertad que viven con esta condición, mientras que en las demás regiones se brinda seguimiento mediante las Clínicas de Terapia Antirretroviral (TAR).