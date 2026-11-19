La mención a un abandono progresivo de los combustibles fósiles, uno de los temas más debatidos en la COP31 de Turquía, desapareció del nuevo borrador de declaración política, publicado en vísperas del cierre de la cita.

La inclusión de una fórmula explícita sobre el progresivo abandono del carbón, el petróleo y el gas, principales causantes del cambio climático, ha sido un tema candente en Antalya desde que el primer borrador, publicado el lunes, llamara a una "acción acelerada" en ese sentido.

Según numerosas fuentes, Rusia y los países petroleros de Oriente Medio se opusieron con fuerza.

Otros como la UE, las naciones insulares del Pacífico y varias delegaciones latinoamericanas han defendido que se fije ese objetivo en la declaración política final, como ya se hiciera en la COP de Dubái en 2023.

La reunión debe en principio terminar este viernes. A poco más de 24 horas de eso, Australia, que dirige las negociaciones, publicó este jueves un texto la mitad de corto que abandona la mención a una salida de los combustibles fósiles.

También eliminó la referencia a la hoja de ruta global defendida por Brasil, para que cada país abandone progresivamente los combustibles fósiles.

El borrador actualizado mantiene en cambio la principal propuesta turca de incrementar la cuota de electricidad en el consumo global de energía a un 35%, para el año 2035. Y anima a triplicar la capacidad global en energías renovables.

El texto defiende la necesidad de "expandir" la electrificación de las economías, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y "el uso de combustibles sostenibles".

Por otro lado, recoge la necesidad de limitar "tanto la magnitud como la duración" del esperado rebasamiento del objetivo más ambicioso del Acuerdo de París de 2015, un calentamiento global de 1,5 ºC respecto a la era preindustrial.

"El mundo esperaba un texto de decisión política que nos ayude a hacer el rebasamiento de 1,5 grados corto y de escasa magnitud. En lugar de eso tenemos un texto corto y poco consistente, que deja fuera cualquier mención a los combustibles fósiles", lamentó Claudio Angelo, coordinador de política internacional de la plataforma brasileña Observatorio del Clima.

"Cualquier cosa que dé vía libre para que la industria de los combustibles fósiles siga contaminando el clima sería un gran paso atrás", abundó Jasper Inventor, jefe de la delegación de Greenpeace en Antalya.

Minutos antes de publicarse el documento, Panamá compartió con AFP una carta abierta en la que amenaza con bloquear cualquier consenso que no satisfaga sus demandas.

Entre ellas figura la exigencia de que los países petroleros hagan una "contribución inmediata y proporcional" a las finanzas climáticas.

"Tendremos consultas intensas con cada grupo [negociador] a partir de esta tarde y durante la noche", hasta alcanzar un "consenso", dijo el ministro australiano del Clima, Chris Bowen, que dirige las negociaciones.

- Triplicar finanzas para adaptación -

Otro gran contencioso es la cuestión de las finanzas.

En virtud del principio de responsabilidad compartida pero diferenciada, consagrado por la ONU, los países desarrollados, históricamente responsables del calentamiento, han de ayudar financieramente a los emergentes a hacer su transición energética y adaptarse a los efectos del calentamiento.

El nuevo borrador propone hablar de la forma de "triplicar" la financiación en adaptación de aquí a 2035, una demanda insistente de los países en desarrollo, que se formuló ya en la COP de Brasil el año pasado.

Por otro lado "destaca la importancia" del GIEC, el panel científico que debe entregar un informe de referencia de aquí a 2028 para guiar las políticas climáticas más ambiciosas.

Pero ya no urge a entregar "a tiempo" dicho informe de cara a 2028, el año en el que debe realizarse la segunda gran evaluación mundial sobre dónde está el planeta para cumplir con el Acuerdo de París.

Si el bloqueo de países como Rusia y los árabes -reportado por numerosas fuentes- se impone y no se publica a tiempo ese informe, el mundo carecería de información actualizada para elaborar las políticas climáticas más eficaces y ambiciosas.