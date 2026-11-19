La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) manifestó su disposición de colaborar con el Ministerio Público y las autoridades competentes en las investigaciones relacionadas con la denuncia penal presentada por la Contraloría General de la República, tras la auditoría realizada al Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, suscrito con la empresa Panamá Ports Company.

La entidad indicó que “respalda las investigaciones y que pondrá a disposición de las autoridades toda la documentación e información que le sea requerida, a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

Asimismo, señaló que corresponde al Ministerio Público determinar las posibles responsabilidades que puedan surgir de este proceso.

La AMP aseguró que su actual administración promueve la transparencia en sus actuaciones y respeta los procesos y derechos legales de las entidades encargadas de las investigaciones, con el propósito de salvaguardar los intereses del Estado panameño.