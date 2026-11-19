Para las 2:00 de la tarde de este jueves 19 de noviembre está programada la audiencia del segundo aprehendido por el ataque contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez.

La diligencia se realizará en la Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicada en Plaza Fortuna, según información del Ministerio Público.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, señaló que el segundo detenido es el “presunto incendiario” en el ataque contra la residencia del comunicador.

La captura se llevó a cabo ayer en un centro comercial del área de Chilibre, mediante labores de inteligencia policial.