Minsa supervisa trabajos de desinfección del agua potable en Chitré

La Región de Salud de Herrera informó que mantiene un seguimiento riguroso a los trabajos de desinfección que se desarrollan en la planta potabilizadora Roberto Reina, como parte de las acciones adoptadas para enfrentar la actual emergencia en el suministro de agua potable que afecta a la población de Chitré.

Según se informó, personal técnico de Calidad de Agua se mantiene en el sitio realizando la vigilancia sanitaria del proceso, con el fin de garantizar que cada fase se ejecute de manera adecuada.

En ese sentido, se indicó que “personal técnico de Calidad de Agua se mantiene en sitio realizando la vigilancia sanitaria del proceso, actuando como garante de que cada fase de la desinfección se ejecute en condiciones óptimas y conforme a los parámetros establecidos, con el objetivo de proteger la salud de la ciudadanía”.

Como ente rector en la vigilancia de la calidad del agua apta para el consumo humano, la Región de Salud de Herrera reiteró su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente. Al respecto, la institución señaló que “la Región de Salud de Herrera reafirma su compromiso de velar por el estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de agua potable, priorizando la seguridad sanitaria de las familias herreranas”.

El director regional de Salud de Herrera, Hilario Correa, reconoció las dificultades que ha enfrentado la población durante esta situación y aseguró que el equipo técnico se mantiene activo durante todas las fases de la emergencia. Correa indicó que “la institución reconoce las dificultades que ha enfrentado la población durante esta situación y aseguró que el equipo técnico permanece activo y vigilante durante todas las fases de esta emergencia, desde los trabajos operativos hasta la verificación final de la calidad del agua antes de su distribución”.

Asimismo, Correa informó que la entidad continuará comunicando oportunamente a la ciudadanía cuando el agua sea segura para el consumo humano y reiteró que “la Región de Salud de Herrera continuará informando oportunamente a la ciudadanía cuando el agua que llegue a los hogares sea segura para el consumo humano, y reiteró su compromiso de acompañar a la población hasta que se supere esta situación”.