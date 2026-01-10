Las Gaitas se prepara para la V Zafra del Café 2026

Los pequeños productores de la comunidad de Las Gaitas, en el distrito de Capira, se encuentran ultimando los detalles para la celebración de la V Zafra del Café 2026, evento que se llevará a cabo los días 16 y 17 de enero del año en curso.

Esta importante actividad, organizada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá Oeste, bajo la gestión de la Coordinación Agrícola, se consolida como el punto principal para reconocer el arduo esfuerzo que el hombre del campo realiza diariamente para exhibir ante el país la excelencia del café panameño.

Durante el desarrollo de la Zafra, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación que incluye degustaciones de café de altura, talleres especializados sobre las fases de producción y diversas exposiciones de productos locales.

Con esta iniciativa, los organizadores no solo buscan resaltar la calidad del grano que se cultiva en la región, sino también generar un impacto positivo en el turismo y dinamizar la economía de la comunidad.

La celebración se perfila como una oportunidad única para que el público general y los amantes de esta bebida aprendan sobre los procesos de producción y valoren la identidad cultural que rodea a esta industria.

El éxito de esta quinta edición radica en la alianza estratégica entre la empresa privada, el gobierno y los productores locales, quienes se unen para fortalecer el trabajo del campo.

Los organizadores extienden una invitación formal a toda la comunidad a participar en este evento que resalta lo mejor de la oferta cafetalera de Panamá.