Cámara de Comercio participa en jornada social en Toabré, Coclé

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, informó que esta semana participó en una actividad realizada en la comunidad de Toabré, en el norte de la provincia de Coclé, la cual, desde hace 15 años, forma parte de su compromiso social como gremio empresarial.

La entidad destacó que su propósito es promover, conectar y defender a la empresa privada por el bienestar nacional. Además, comentaron que “este compromiso trasciende lo económico y lo empresarial, ya que cuando se habla de bienestar nacional, se habla de personas, panameños que requieren oportunidades, acompañamiento y una presencia real y constante”.

Asimismo, el gremio señaló que la iniciativa conocida como Misión Toabré ha demostrado que la Cámara es mucho más que un espacio de representación empresarial, al consolidarse como una institución que entiende la responsabilidad social como una acción constante, cercana y profundamente humana.

De igual forma, la Cámara explicó que a lo largo de este tiempo empresarios, directivos y colaboradores han compartido esfuerzos, trabajo y solidaridad con comunidades del norte de Coclé, convencidos de que el desarrollo solo es posible cuando se logra mejorar la calidad de vida de la población.

En este contexto, la institución manifestó que en Toabré no solo se ha llevado alegría a niños, niñas y madres mediante la entrega de útiles escolares, juegos y enseres para el hogar, sino que su presencia ha evolucionado hacia una apuesta clara por la educación, el trabajo honrado y el emprendimiento productivo como herramientas reales de transformación social.

Particularmente, el gremio resaltó que el enfoque en granjas sostenibles ha permitido que numerosas familias fortalezcan su seguridad alimentaria y adquieran conocimientos para convertir su esfuerzo diario en una fuente de progreso y dignidad para sus hogares, reafirmando que la responsabilidad social no es un discurso ni una moda, sino presencia, constancia y contacto humano.

Finalmente, la Cámara subrayó que la participación de sus colaboradores en esta actividad evidencia su compromiso con un Panamá más humano, solidario y con oportunidades para todos, reiterando que continuará promoviendo, conectando y defendiendo a la empresa privada, entendiendo que el desarrollo económico debe ir de la mano del compromiso social, un norte que ha guiado su labor durante estos 15 años y que seguirá marcando su accionar.