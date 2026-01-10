Intensifican búsqueda de adulto mayor desaparecido en Cerro Azul

Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, en conjunto con efectivos del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), participan en labores de búsqueda de una persona reportada como desaparecida en el área del lago de Cerro Azul.

El reporte corresponde a un adulto mayor que, según información preliminar, salió a caminar con su perro y no regresó a su residencia, presumiéndose que se encontraba desorientado.

Los equipos de emergencia se mantienen en el sitio desarrollando labores de verificación, rastreo y apoyo, como parte del operativo de búsqueda, informaron de la los Bomberos.

En estas acciones también participan guardaparques del Parque Nacional Chagres, familiares del desaparecido y miembros de la comunidad, en coordinación interinstitucional.