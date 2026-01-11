Monseñor Ulloa destaca la fe como eje del ministerio sacerdotal

Monseñor Ulloa destaca la fe como eje del ministerio sacerdotalDurante la homilía de este domingo 11 de enero, monseñor José Domingo Ulloa señaló que uno de los principales riesgos en la vida del seminario es caer en un “ateísmo práctico”, donde se cumplen rutinas académicas y pastorales sin que Dios sea realmente el centro que sostiene la vocación sacerdotal. Advirtió que el peligro no es perder la fe de manera explícita, sino acostumbrarse a hablar de Dios sin hablar con Dios.

Asimismo, monseñor Ulloa indicó que “el llamado al ministerio sacerdotal no debe vivirse como una función, sino como una misión que nace del Bautismo y se fortalece a través de una experiencia viva del Espíritu. En ese sentido, destacó que creer no es una idea ni una tradición heredada, sino un encuentro diario con Dios que se da en medio del estudio, el discernimiento y las dificultades propias del camino vocacional”.

De igual forma, el arzobispo enfatizó que “la fe es fundamental para evitar que la formación sacerdotal se convierta en una carrera o en un proceso meramente intelectual, subrayando la importancia de integrar la vida espiritual, humana y pastoral. Señaló que el futuro sacerdote está llamado a vivir con coherencia y a ejercer un ministerio cercano, compasivo y entregado al servicio del pueblo.”

Finalmente, monseñor Ulloa exhortó a los seminaristas enviados a la misión a “actuar como testigos y no como protagonistas, viviendo su servicio con humildad, oración y cercanía. Reiteró que la fe se anuncia principalmente con el testimonio de vida y que creer vale la pena porque transforma, sostiene la esperanza y permite amar al pueblo hasta el extremo”.