Informan sobre demoras en potabilizadoras de Azuero

A.Rodrguez | Ante los crecientes rumores sobre presuntas demoras en los trabajos de rehabilitación y mejoras en las plantas potabilizadoras de Azuero, las autoridades provinciales y del sector hídrico salieron al paso para aclarar el estado real de los avances y los plazos previstos para restablecer plenamente el suministro.

El gobernador de Herrera, Elías Corro Cano, explicó que se han instalado nuevas válvulas en todo el distrito, con el fin de crear circuitos hidráulicos que permitan desinfectar por sectores. Este sistema, dijo, agiliza las labores y aumenta la eficiencia del proceso, reduciendo la dependencia de intervenciones masivas y permitiendo una mejor distribución del agua durante las fases de mantenimiento.

Por su parte, el director del IDAAN, Rutilio Villarreal, aseguró que los equipos continúan trabajando de manera ardua en todas las etapas del proyecto y que ya se han implementado varios cambios técnicos importantes. En tanto, el coordinador de Calidad del Agua del Minsa en Azuero, Alexis de la Cruz, adelantó una primera proyección que prevé que el agua podría ser apta para el consumo humano en enero de 2026, siempre y cuando las obras y procesos continúen dentro del ritmo actual.