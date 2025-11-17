Tamales y arroz con pollo para perros, un emprendimiento que une salud y tradición

Motivada por su amor a los animales y la convicción de que la mejor manera de demostrarles cariño es con una alimentación saludable, Maricelys Añino, de 28 años, decidió emprender y crear un negocio que ofrece comida típica, como tamales y arroz con pollo, adaptada especialmente al bienestar de las mascotas.

Añino reveló que la idea surgió en el 2015, cuando tenía 18 años. “en ese momento no existían productos adecuados para festejar a las mascotas de manera saludable, y muchas personas recurrían a darles comida para los humanos, sin saber que podían afectar su salud. Quise crear algo que les permitiera disfrutar sus celebraciones, pero sin poner en riesgo su bienestar”, dijo.

La joven comentó que “todos nuestros productos son 100% artesanales”. Además, “todos nuestros ingredientes son naturales y recetas supervisadas por veterinarios y químicos idóneos. Son equilibradas, libres de gluten, sin sal, ni azúcares, lo que las hace fáciles de digerir”.

En cuanto al precio, Añino señaló que los productos van desde los B/.3.50 y se encuentran disponibles en diferentes presentaciones, tanto individuales como por paquetes. Los interesados pueden comprarlos en la tienda física ubicada en Calle 74, San Francisco, o a través de su cuenta de Instagram @cakedogpty.