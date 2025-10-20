Miel con picante y con polen de la abeja, un emprendimiento con sabor y calidad

Inspirado por el trabajo de su padre, el apicultor Víctor Ramón Chen, su hijo Víctor Chen, de 46 años, junto a su esposa Yasna Correa, decidieron continuar el legado familiar y especializarse en la producción de miel artesanal con polen de abeja y miel picante, sin involucrar procesos químicos.

Chen detalló que “nuestra miel es pura y cruda, de origen multifloral, la cual cosechamos arriba de los 80° Brix (porcentaje de sólidos totales)”. Además, “esta proporción se determina con un refractómetro, que mide la cantidad de azúcares presentes en la miel, a mayor cantidad de azúcar, menor contenido de agua, lo que significa una miel de mayor calidad”.

“Nuestro proceso incluye cosecha, sedimentación y filtrado, para finalmente envasar. Es importante señalar que envasamos en vidrio como un compromiso con el medio ambiente, ya que es un material 100% reciclable”, señaló Chen.

El emprendedor comentó que entre sus productos más destacados se encuentran la miel con polen, rica en nutrientes, y la miel picante, una fusión que sorprende al paladar. “Es ideal para quienes buscan sabores únicos y atrevidos, combina lo mejor de lo dulce con un toque picante muy especial”, afirmó Chen.

En cuanto a los precios, el emprendedor indicó que “van desde 4.50 dólares por un cuarto de litro hasta 17.00 dólares por litro”. Los interesados pueden adquirir sus productos a través de la cuenta de Instagram @apiarioschen.