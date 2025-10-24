Lula defenderá en reunión con Trump que aranceles a Brasil fueron “un error”

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que tiene “todo el interés” de reunirse con Donald Trump en Malasia durante una cumbre regional para defender que los aranceles estadounidenses a su país fueron un “error”.

El encuentro todavía no está confirmado, pero fuentes de ambos países afirmaron a AFP que están preparando una reunión en la cita de los países del sudeste asiático ASEAN que empieza el domingo.

En una rueda de prensa en la sede de la ASEAN en Yakarta, la capital indonesia, Lula dijo estar muy interesado en celebrar esta cita con el presidente estadounidense.

“Tengo todo el interés en mantener esa reunión. Estoy totalmente dispuesto a defender los intereses de Brasil y demostrar que hubo un error en las tasas aplicadas a Brasil”, aseguró el mandatario izquierdista.

“La tesis por la que se impusieron aranceles a Brasil no tiene fundamento ni veracidad. Estados Unidos tiene un superávit de 410.000 millones de dólares en 15 años con Brasil”, y la balanza no está a favor del gigante suramericano como ha alegado Washington, añadió.

Lula y Trump han comenzado a resolver sus diferencias después de meses de disputas por el juicio y la condena del expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro, aliado del republicano.

Trump impuso un arancel punitivo del 50% a muchos productos brasileños y sanciones contra varios altos funcionarios, incluido un juez del Tribunal Supremo, para castigar a Brasil por lo que denominó una “caza de brujas” contra Bolsonaro.

La alta corte brasileña sentenció en septiembre al exmandatario a 27 años de prisión por su papel en un intento fallido de golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022 frente a Lula.

“El argumento de que no hay derechos humanos en Brasil porque el expresidente está siendo procesado también es falso”, afirmó el brasileño. “Cualquier que comete un crimen en Brasil es juzgado y quien es culpable, es castigado”, añadió.

Sin embargo, “estamos avanzando para demostrar que no hay divergencia que no pueda resolverse cuando dos personas con buena voluntad se sientan alrededor de una mesa”, dijo Lula sobre Trump.

Los dos líderes de 79 años tuvieron un breve intercambio al margen de la Asamblea General de la ONU en septiembre.

Luego hablaron por teléfono el 6 de octubre y plantearon por primera vez la posibilidad de reunirse en la cumbre de la ASEAN.