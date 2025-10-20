REDACCIÓN | El desarrollo sostenible no se decreta: se construye. Y se construye con alianzas, acción y coherencia. Nuestro papel es acompañar a la empresa privada —grande, mediana o pequeña— en este proceso de evolución, porque cuando las empresas crecen con propósito, Panamá avanza con ellas.

Es la premisa que expresa la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), en su reflexión dominical: “La Cámara Opina”, que ayer domingo tituló “Empresas que suman al país: la sostenibilidad ya no es una opción, es el camino”, y que lleva la firma del presidente del gremio empresarial, Juan Arias.

En marco de la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), celebrada la semana pasada, la CCAIP destaca el encuentro “Zoom al éxito sostenible: Tu Pyme en perspectiva”, iniciativa impulsada junto a SUMARSE y Bloom Innova, donde quedó claro que las pymes —que representan el 96% del tejido empresarial panameño— son el gran motor del empleo nacional.

Ayudarlas a integrar la sostenibilidad en su estrategia es ayudarlas a sobrevivir, crecer y transformar el país. La “sostenibilidad significa construir futuro”, recalca la Cámara de Comercio. Pero aún queda camino por recorrer.

El estudio “El Pulso de la Sostenibilidad”, presentado por la Asociación de Directores de Comunicación de Panamá (Dircom Panamá) y SUMARSE, reveló que solo el 27 % de los ciudadanos entiende con claridad qué hacen las empresas en materia de sostenibilidad, y que apenas el 19% reconoce el cambio climático como un riesgo empresarial real.