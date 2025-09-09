El Panama Business & Investors Day 2025 será del 29 al 30 de septiembre

Del 29 al 30 de septiembre, la Cámara de Comercio e Industrias Brasil–Panamá realizará el Panama Business & Investors’ Day 2025 (PBID), un encuentro empresarial internacional que representa la primera iniciativa empresarial tras la incorporación de Panamá al MERCOSUR.

La presidenta del gremio, Janaina Tobia Quisinski, expresó que el PBID 2025 refleja el compromiso del gremio con el desarrollo empresarial y la atracción de inversión extranjera.

“Nuestra misión es crear puentes efectivos entre el sector privado y los mercados internacionales, ofreciendo a los participantes información valiosa, contactos de alto nivel y oportunidades concretas de negocio”, dijo Tobia Quisinski.

Explicó que durante dos días se reunirá “a empresarios, inversionistas, autoridades de gobierno. Además, la agenda contemplará conferencias, paneles y presentaciones sobre temas clave como acuerdos comerciales, logística, soluciones financieras, inversión extranjera directa y casos de éxito empresarial”.

En tanto, el embajador de Brasil en Panamá, João Mendez Pereira detalló que este evento será único para que “las empresas de ambos países puedan identificar nuevas oportunidades de expansión en el marco de la integración regional con MERCOSUR. Estamos convencidos de que este paso fortalecerá nuestras relaciones con Panamá como socio estratégico”.

Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó indicó que “la reciente incorporación de Panamá al MERCOSUR abre una nueva era de oportunidades para nuestros empresarios. Este encuentro será clave para conectar a inversionistas con sectores estratégicos y generar proyectos que impulsen la competitividad nacional”.