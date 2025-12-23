$!Códigos QR en los restaurantes: entre “comodidad y problemas”

Salir a comer a un restaurante se ha vuelto complicado para algunos consumidores, especialmente adultos mayores, quienes aseguran que la implementación de menús digitales mediante códigos QR representa una barrera, ya que presentan dificultades para utilizar esta tecnología o genera desconfianza por motivos de seguridad.

Ante esta situación, Rino Tamburelli, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (AREA), señaló que el uso del código QR facilita el servicio para muchos clientes, pero reconoció que no todos se sienten cómodos con esta herramienta. “Hay clientes mayores que no son muy amantes de la tecnología y prefieren ver el menú de manera física. Por esta razón, la mayoría de los restaurantes ofrece el menú impreso, e incluso el menú Braille para personas con dificultad visual”, explicó.

Tamburelli agregó que “los establecimientos que aún no cuentan con menús físicos deberían considerar implementarlos, ya que más del 60% de los clientes son adultos mayores, y es importante no dejarlos de lado”.

En tanto, Tomás Herrera, propietario de restaurantes en David, provincia de Chiriquí, destacó que en su negocio se utilizan ambas modalidades. “Manejamos tanto el menú físico como el digital. Estos cambios responden a la evolución de la tecnología, pero el código QR no afecta la información personal de las personas, es seguro y confiable”, afirmó.

Por su parte, Pedro Acosta, de la Unión Nacional de Consumidores (UNCUREPA), comentó que “muchas personas utilizan la tecnología, pero no todos los adultos mayores, entonces allí se tiene un impedimento. ¿Qué le queda a esa persona si en el local no tienen un menú físico? Buscar otro lugar”. Además, “el consumidor optará por asistir a aquellos establecimientos donde se sienta cómodo y perciba una buena atención, precios justos y una oferta gastronómica de calidad”.