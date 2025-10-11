“Volvimos a la vida”, dice DT de Panamá tras ganar a El Salvador en eliminatoria

El DT de Panamá, el hispano-danés, Thomas Christiansen, dijo este martes que su equipo volvió a vivir tras ganar a El Salvador en la tercera fecha de la eliminatoria final de Concacaf para el Mundial-2026.

Con su triunfo 1-0 en territorio salvadoreño, Panamá empató a Surinam en la cabeza del Grupo A con 5 puntos, seguido de El Salvador con 3 y Guatemala con 2.

“Volvimos a la vida, estamos contentos, ahora hay que seguir con los pies en el suelo, seguir confiando en el grupo y hacer los últimos tres esfuerzos”, dijo Christiansen en conferencia de prensa.

“Ahora estamos otra vez metidos de lleno en la lucha, si llegamos a empatar o perder ya estaríamos medio fuera”, añadió.

El técnico canalero afirmó que Panamá hizo “un buen partido”, donde el equipo estuvo “cómodo” y generó “buenas ocasiones de gol”.

“Hemos tenido un par de ocasiones claras para sentenciar, pero al final con 1-0 basta para tres puntos”, afirmó Christiansen.

Ahora, y a falta de tres jornadas, los panameños se jugarán el liderato el próximo martes en casa ante Surinam. Una victoria los acercaría al Mundial, después de un inicio de eliminatoria titubeante con dos empates.

“Esto acaba de empezar y hay que seguir con mucha humildad para el siguiente partido” ante Surinam, que es un rival “complicado e incómodo”, señaló el técnico.

Christiansen también destacó el hecho de que con su victoria Panamá rompió el maleficio que tenía en El Salvador, donde siempre había perdido los partidos en eliminatorias.

“Hoy hemos hecho algo histórico, nunca hemos ganado aquí en el Cuscatlán ante el Salvador en eliminatorias y es para estar contento y orgulloso”, dijo Christiansen.