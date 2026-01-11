Medvédev se presenta como un "tapado" difícil de vencer en el Abierto de Australia

El ruso Daniil Medvédev, tres veces subcampeón del Abierto de Australia, advirtió que será difícil de vencer en el primer Grand Slam del año, al que llega como un "tapado", debido a su buen estado de forma.

El número 13 del mundo afinó su preparación para un nuevo intento por el título en Melbourne Park al ganar este domingo el Brisbane International, también en Australia.

Fue su segundo torneo conquistado en tres meses, tras su victoria en Kazajistán en octubre. Ese fue su primer título en dos años, señal de un regreso al nivel que lo llevó a las finales del Abierto de Australia en 2021, 2022 y 2024.

"He estado jugando muy bien al final de la temporada. Creo que alcancé los cuartos en seis de los últimos siete torneos, muchos de ellos semifinales, dos títulos", dijo.

"Así que estoy contento con la forma en que estoy jugando, y sé que cuando juego bien no hay tantos jugadores que puedan ganarme fácilmente o siquiera ganarme".

Pero Medvédev, que tiene fama de ser irregular en la pista, admitió también que partirá como "tapado" frente a jugadores como Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, claros favoritos para los Grand Slams.

"Si miramos a largo plazo, seguro que soy el tapado, porque hace tiempo que no llego a las últimas rondas de un Grand Slam; estoy fuera del top 10", dijo.

"Pero, aun así, estuve tres veces en la final allí y siento que, en general, la gente en Melbourne me quiere", apuntó.

El año pasado, el ruso perdió en segunda ronda en Melbourne ante el joven estadounidense de 19 años Learner Tien tras cinco agotadores sets, antes de quedar eliminado en primera ronda en Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

Desde entonces, se separó de su entrenador de toda la vida, Gilles Cervara, y empezó a trabajar con Thomas Johansson, campeón del Abierto de Australia en 2002, y Rohan Goetzke.

"El año pasado no fue fácil, fue un poco turbulento, y cambiar el equipo ayudó", dijo.