La tenista ucraniana Kostyuk defiende su "elección consciente" de hablar sobre la guerra

La tenista ucraniana Marta Kostyuk defendió su "elección consciente" de hablar sobre la guerra en su país durante la ceremonia de entrega de trofeos de un torneo previo al Abierto de Australia en Brisbane.

La número 20 del mundo no estrechó la mano de la bielorrusa Aryna Sabalenka, dueña de la primera posición del ranking de la WTA, quien la venció en la final del Brisbane International el domingo en dos sets (6-4, 6-3).

Como muchos jugadores ucranianos, Kostyuk se niega a dar la mano a rusos o bielorrusos tras la invasión de su país por parte de Moscú.

"Quiero decir unas palabras sobre Ucrania", dijo la joven de 23 años en su discurso durante la entrega de premios en la pista australiana.

"Juego cada día con dolor en el corazón y hay miles de personas que ahora mismo están sin luz y sin agua caliente. Fuera hace veinte grados bajo cero y es muy doloroso vivir esta realidad cada día", afirmó con la voz entrecortada.

Las ceremonias posteriores a la final suelen implicar que los jugadores feliciten a sus adversarios. Sin embargo, Kostyuk sí agradeció "a todas las rivales" contra las que jugó esta semana.

Sabalenka, que en el pasado ha dicho que no apoya la guerra, felicitó a Kostyuk por llegar a la final en su discurso sobre la pista.

En Instagram, donde algunos usuarios acusaron a Kostyuk de falta de deportividad, la ucraniana escribió: "Las palabras que compartí después del partido provocaron mucha reacción. Para mí, es una elección consciente seguir recordando a la gente por lo que están pasando Ucrania y sus ciudadanos".

"Gracias a todos los que mostraron su apoyo. Y gracias a todas las jugadoras que tuve enfrente al otro lado de la red esta semana", añadió.

Ambas jugadoras estarán a partir del domingo en el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, donde Sabalenka es la favorita para ganar el título por tercera vez en cuatro años.