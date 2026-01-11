Edwards se eleva ante Wembanyama en remontada de Timberwolves

Con una canasta ganadora frente al gigante Victor Wembanyama, Anthony Edwards comandó la victoria del domingo de los Minnesota Timberwolves 104-103 frente a los San Antonio Spurs, que desperdiciaron 19 puntos de ventaja.

A continuación las principales escenas de una jornada de 10 partidos en la liga de básquet norteamericana.

- Wemby vuelve al quinteto -

Ante su público de Minneapolis, los Timberwolves confirmaron el domingo su buen momento de forma con un valioso triunfo frente a San Antonio, segundo clasificado de la Conferencia Oeste tras los Oklahoma City Thunder.

Los Wolves, cuartos del sector a 1,5 victorias de los Spurs, no se entregaron cuando los visitantes mandaban por 19 puntos a mediados del tercer cuarto (69-50).

Wembanyama, protagonista de la primera mitad con 16 puntos, estaba de vuelta en el quinteto inicial tras una semana dosificado desde el banco por problemas físicos.

La movilidad y envergadura del fenómeno francés, que terminó con 29 puntos y 7 rebotes, resultaban inabordables para su compatriota Rudy Gobert (2 puntos) hasta que varios ajustes defensivos de Minnesota hicieron efecto.

En el último cuarto Julius Randle (15) consiguió contener a Wemby y el ataque texano se resintió hasta convertir apenas 5 de 20 tiros de campo en ese periodo.

Edwards no desaprovechó la oportunidad y le dio la vuelta al marcador con nueve puntos en los últimos cinco minutos.

En la jugada decisiva, el escolta hizo bailar con el bote a Wembanyama hasta driblar al pívot y anotar a tablero la canasta que colocaba el resultado definitivo a 16 segundos del final.

Minnesota suma cuatro triunfos en sus cinco últimos partidos, mientras San Antonio tiene un balance de 2-3 en el mismo lapso.

- OKC retoma la normalidad -

Con la caída en Minneapolis, los Spurs se quedaron a 5,5 victorias de los líderes Thunder, a quienes visitarán el martes.

En su turno del domingo, Oklahoma City superó por 124-112 a los Miami Heat en un triunfo balsámico después de una semana de victorias extenuantes y derrotas impredecibles.

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander, que logró 29 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias, protagonizó el parcial de 13-0 con el que los locales asfaltaron el triunfo en el tercer cuarto.

Por Miami, el mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr. anotó 5 puntos, repartió 3 asistencias y perdió 5 balones en 20 minutos de juego como suplente.

- Knicks frenan a Blazers de Splitter -

En otros escenarios, la racha de cinco victorias seguidas de los Portland Trail Blazers que dirige el brasileño Tiago Splitter llegó a su fin con una derrota ante los New York Knicks por 123-114.

El base Jalen Brunson y el alero O.G. Anunoby anotaron 26 y 24 puntos para los neoyorquinos mientras el israelí Deni Avdija, uno de los jugadores más mejorados de la temporada, volvió a liderar a los locales con 25 tantos.

El veterano Jrue Holiday, exfigura de los Celtics, regresó a la acción después de casi dos meses de baja aportando 8 puntos en 16 minutos para Portland.

Pese al tropiezo, los Trail Blazers mantienen su inesperada presencia en la zona del repechaje a los playoffs del Oeste, con un registro de 19-21.