Bencic, en gran forma, vuelve al top 10 por primera vez desde que fue madre

La estrella suiza Belinda Bencic hizo valer su gran estado de forma para regresar al top 10 de la WTA este lunes por primera vez desde que fue madre en 2024, un logro que la anima de cara al Abierto de Australia, el primer Grand Slam de 2026.

La jugadora de 28 años ganó sus cinco partidos de individuales en la United Cup, que abrió la temporada en Perth y Sídney, incluidas victorias sobre la número dos del mundo, la polaca Iga Swiatek, y la séptima del ranking, la italiana Jasmine Paolini.

En total, terminó con un balance de 9-1 en el torneo, con su única derrota en el decisivo dobles mixto de la final contra Polonia este domingo.

Eso le valió a Bencic el premio a la jugadora más valiosa del certamen y la impulsó de nuevo al top 10 mundial, un lugar en el que no estaba desde que dio a luz a su hija Bella en abril de 2024.

"Por supuesto, es un gran impulso de confianza", dijo sobre su estado de forma antes del Abierto de Australia, que comienza el domingo en Melbourne.

"Ha sido un gran objetivo, un viaje enorme después de todo el regreso, volver y demostrarme a mí misma que es posible", afirmó.

Bencic estaba en la posición 421 al inicio de 2025, pero llegar a los octavos de final del Abierto de Australia la convenció de que podía regresar a la élite del tenis.

Los títulos en Abu Dabi y Tokio la hicieron escalar a toda velocidad en el escalafón hasta terminar la temporada pasada como número 11 del mundo, con el objetivo de conquistar la esquiva primera corona de Grand Slam.

"Siempre me tomo muy en serio el Abierto de Australia", dijo la campeona olímpica en los Juegos de Tokio 2021, que alcanzó el número cuatro de su carrera en febrero de 2020. "Estoy súper emocionada de jugar el primer Grand Slam".