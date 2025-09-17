Vienen más estrellas para los Premios Juventud 2025

Los artistas más destacados del momento se preparan para incendiar el escenario de los Premios Juventud el próximo 25 de septiembre. La noche promete ser inolvidable con la presencia de grandes figuras como Wisin y Marc Anthony, quienes unirán sus talentos para el tan esperado estreno de su colaboración.

La leyenda de la música latina Gloria Trevi, galardonada con el Legend Award de la Hispanic Heritage Foundation, regresa a Panamá. La artista presentará en exclusiva su nuevo sencillo “Súfrale”, un tema que interpreta junto a Grupo Firme.

Además, los organizadores del show confirmaron que estarán el dúo venezolano Alle y Yorghaki, R!ch Yashel, Nanpa Básico, Mari La Carajita, Kevin Aguilar y otros.