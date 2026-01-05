Cultura

Síndrome del pancake, lo que necesitas saber

El síndrome del pancake o anafilaxia oral por ácaros es una reacción alérgica a alimentos hechos con harinas contaminadas por ácaros de almacenamiento

PEXELS | Una deliciosa torre de pancakes con arequipe, frutas varias, nueces y crema batida para acompañar.
Gina Arias
05 de enero de 2026

El llamado “síndrome del pancake” ha generado confusión, pero los especialistas aclaran que no se trata del alimento en sí.

La alergóloga Dra. Rosella Lee Ng explica que “el síndrome del pancake se presenta principalmente cuando una persona entra en contacto con un alérgeno. Esto no ocurre únicamente con la harina para pancake, sino con cualquier harina almacenada de forma inadecuada”.

Las personas con predisposición alérgica pueden desarrollar urticaria, rinitis, congestión nasal y otros síntomas, y en casos graves, requerir atención en urgencias. “Nunca se sabe qué tipo de reacción puede presentarse: puede ir desde una reacción leve hasta una potencialmente mortal”, advierte la especialista.

Para prevenirlo, recomienda guardar las harinas en la refrigeradora dentro de envases herméticamente sellados y comprar solo las cantidades necesarias.

La pediatra alergóloga Diva Almillategui aclara que “cuando la persona presenta síntomas, debe manejarse igual que cualquier paciente alérgico, ya que los síntomas y el desarrollo de la enfermedad alérgica son los mismos”.

“Es importante aclarar que esto no le ocurre a todo el mundo. Solo afecta a personas que tienen antecedentes, predisposición genética o que ya son alérgicas. En una persona sin antecedentes alérgicos, esto generalmente no provoca ninguna reacción”, añadió.

Síntomas posibles

Síntomas leves: picazón en la boca, labios, garganta, enrojecimiento, ronchas.

Síntomas digestivos: dolor de estómago, náuseas, vómitos y/o diarrea.

Síntomas graves: hinchazón de labios, lengua o cara, mareos y caída de la presión arterial.

“En este caso, el alérgeno más común son los ácaros, que pueden encontrarse en las harinas. Esto no ocurre únicamente con la harina para pancake, sino también con cualquier tipo de harina que se almacene para hacer dulces u otros alimentos”.

“La llamada alergia al pancake no se debe al pancake en sí. El problema ocurre cuando se abre la bolsa, la lata o el envase y se deja almacenado de forma inadecuada, muchas veces parcialmente abierto. En esas condiciones, la harina puede llenarse de ácaros”.

