Con más de 17 mil policías, inicia operación contra grupos criminales

Este martes, 6 de enero, se dio el lanzamiento de la operación “Odiseo”, un despliegue de seguridad a nivel nacional con más de 17,000 unidades movilizadas, cuya finalidad es mantener una ofensiva estratégica que busca blindar el país contra amenazas criminales, informaron de la Policía Nacional (PN).

Destacaron que se estará priorizando el impacto en la provincia de Colón, así como en los sectores críticos de San Miguelito y Don Bosco en ciudad capital.

La operación, que se extenderá hasta el 11 de enero, tiene entre sus objetivos “disuadir a grupos criminales, ejecutar allanamientos focalizados, intensificar patrullajes preventivos y establecer puntos de control y retenes oficiales en zonas de alto riesgo”, según la PN.

Agregaron que, de forma paralela, “se mantienen activas las operaciones Armagedón en todos los centros penitenciarios del país, alineadas al Plan Firmeza, para reforzar el control absoluto y prevenir cualquier conato de desestabilización en el sistema carcelario nacional”.