Pronostican episodios de lluvias aisladas para este martes

Este martes, 6 de enero, a lo largo de gran parte del día se mantendrá el flujo persistente de humedad desde el mar Caribe hacia el istmo, lo que propiciará precipitaciones débiles, intermitentes y de distribución irregular, concentrándose principalmente sobre el norte de Veraguas, la Comarca Ngäbe Buglé, el litoral de Colón Costa Abajo y el sector este de Guna Yala.

Por otro lado, en la vertiente del Pacífico dominará un escenario atmosférico relativamente estable, con cielos poco nubosos a parcialmente nublados. Sin embargo, debido al calentamiento diurno y efectos orográficos, no se descarta el desarrollo de chubascos puntuales hacia horas vespertinas en áreas del norte de Panamá, la cordillera de Darién y sectores montañosos del centro de Chiriquí.

En el resto de ambas vertientes del país se mantendrán condiciones de escasa nubosidad y baja inestabilidad, prolongándose este patrón hasta el periodo nocturno, sin señales significativas de actividad pluviométrica en dichas regiones.

Temperaturas:

En cuanto al comportamiento térmico diurno, se prevé que las temperaturas máximas se sitúen dentro de un rango aproximado de 26 °C a 33 °C, alcanzando valores ligeramente más elevados en zonas de baja altitud, donde la incidencia de radiación solar y la menor influencia orográfica favorecerán un mayor calentamiento superficial.

Viento:

Prevalece el patrón de circulación predominante del sector norte a escala nacional, con intensidades del viento comprendidas entre 5 y 25 km/h. Este régimen eólico se mantendrá de manera sostenida a lo largo del día, favoreciendo una disminución de la sensación térmica en varias regiones, especialmente en zonas expuestas y de mayor altitud. No obstante, este efecto será menos perceptible en los sectores costeros, donde la influencia marina moderará dicha sensación.

Condiciones marítimas:

En ambas costas, Pacífico y Caribe, se mantendrán condiciones marinas relativamente estables, con oleaje de intensidad moderada y altura máxima estimada en torno a un metro. El período de las olas se mantendrá dentro de valores típicos para la región, sin indicios de alteraciones significativas en la dinámica del mar, lo que garantiza condiciones favorables para la navegación y actividades recreativas acuáticas.

Índices de Radiación UV-B:

Se estima que la radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles elevados, ubicándose entre las categorías alta y muy alta, con un índice UV oscilando entre 6 y 10, lo que indica una exposición significativa al sol durante las horas centrales del día y la necesidad de medidas de protección solar adecuadas.

Nota: