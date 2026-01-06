Refuerzan controles zoosanitarios ante el aumento en la importación de especies mayores

Durante el año 2025, la importación de animales de especies mayores hacia las estaciones cuarentenarias del país registró un incremento significativo, con un total de 533 animales ingresados, destaca un informe de la Dirección de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

La totalidad de estos ejemplares fue sometida a estrictos procesos de inspección, control y vigilancia sanitaria, con el objetivo de salvaguardar la sanidad agropecuaria nacional.

Del total de animales importados, los porcinos representaron el mayor volumen de ingreso, con 353 ejemplares, consolidándose como la principal especie durante el período evaluado. Le siguieron los equinos, con 168 animales, mientras que la importación de bovinos alcanzó 12 ejemplares. En el caso de los caprinos, se registró un ingreso mínimo de 2 animales.

“Estas cifras destacan el papel estratégico de las estaciones cuarentenarias como puntos clave de control, prevención y vigilancia sanitaria. Cada ingreso es evaluado bajo criterios técnicos y zoosanitarios rigurosos, y los animales importados cumplen un período de cuarentena obligatorio que varía según la especie. Este proceso incluye medidas de prevención, observación clínica y diagnóstico, orientadas a la detección oportuna de posibles riesgos zoosanitarios”, indicaron del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La vigilancia permanente que se realiza en estas estaciones contribuye a reducir amenazas a la ganadería nacional, fortalecer los controles sanitarios y garantizar que los procesos de importación se desarrollen de manera segura, protegiendo así el estado zoosanitario del patrimonio agropecuario del país.